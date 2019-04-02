Выборы президента Украины проведены прозрачно и в соответствии с международными стандартами - ENEMO

Международные наблюдатели считают, что незначительные общие нарушения и нарушения в день выборов не повлияли на результаты выборов.

В Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) заявляют, что выборы президента Украины в первом туре проведены прозрачно и, преимущественно, в соответствии с украинским законодательством и международными стандартами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в предварительных выводах ENEMO, представленных сегодня на пресс-конференции в Киеве.

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Руководитель миссии ENEMO Златко Вуйович сказал, что в ENEMO предварительно оценивают, что выборы проводились прозрачно и, преимущественно, в соответствии с законами Украины и международными стандартами. В то же время, незначительные общие нарушения и нарушения в день выборов не повлияли на результаты выборов, хотя нарушение правил проведения предвыборной агитации ограничивало честную конкуренцию среди кандидатов.

ENEMO подчеркивает, что избирательные реформы еще продолжаются, и заинтересованные стороны и органы власти должны уделять больше внимания соблюдению правил справедливой агитации, финансирования кампаний и регулированию работы СМИ.

По словам эксперта по вопросам выборов Пьера Петье, наблюдатели ENEMO оценили, что процедуры подсчета голосов были соблюдены на 91,3% избирательных участков, а на 6,8% зафиксировано отклонение от процедуры подсчета голосов. Однако наблюдатели отметили, что эти отклонения не повлияли на легитимность результатов.

В ENEMO отмечают, что Центральная избирательная комиссия действовала профессионально и коллегиально, ее официальные заседания были открыты для уполномоченных лиц.

В то же время ЦИК поставила под сомнение право зарегистрированных украинских наблюдателей присутствовать на рабочих совещаниях ЦИК. Наблюдатели отмечают, что на официальных заседаниях происходило, как правило, формальное голосование, тогда как фактические прения и принятие решений происходили во время подготовительных заседаний, на которые наблюдатели могли попасть по разрешению, которое не всегда был гарантировано.

В ENEMO считают, что большое количество зарегистрированных наблюдателей, хоть и является формальным свидетельством политической конкуренции, также ставит вопрос о потенциальной принадлежности предполагаемых "технических кандидатов" к другим кандидатам с более высокими политическими рейтингами. Тот факт, что многие кандидаты проводили едва заметные предвыборные кампании, мог указывать на такие принадлежности.

Кроме того, в ENEMO отмечают, что недостаточная определенность в законодательстве относительно финансирования избирательных кампаний позволяет кандидатам возможности для их незаконного финансирования.