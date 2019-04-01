В Чехии столкнулись трамвай и троллейбус, пострадали 40 человек

13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В чешском Брно в понедельник, 1 апреля, столкнулись троллейбус и трамвай, в результате чего пострадали 40 человек.

Об этом сообщает издание Novinky.cz.

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Инцидент произошел около 14:30. В трамвае находился только водитель, а вот троллейбус был заполнен людьми.

Из 40 пострадавших 13 находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.

Двое из пострадавших – дети. Все раненые, нуждающиеся в госпитализации, были доставлены в больницы.

Полиция уже начала расследование причин аварий. Основной рабочей версии у следствия пока что нет – рассматривается как техническая неисправность одного из транспортных средств, так и ошибка водителя.