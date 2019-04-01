В Чехии столкнулись трамвай и троллейбус, пострадали 40 человек
20:08, 01 апреля 2019Мир
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13 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В трамвае находился только водитель / фото: железнодорожная инспекция
В чешском Брно в понедельник, 1 апреля, столкнулись троллейбус и трамвай, в результате чего пострадали 40 человек.
Об этом сообщает издание Novinky.cz.
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Инцидент произошел около 14:30. В трамвае находился только водитель, а вот троллейбус был заполнен людьми.
Из 40 пострадавших 13 находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.
Двое из пострадавших – дети. Все раненые, нуждающиеся в госпитализации, были доставлены в больницы.
Полиция уже начала расследование причин аварий. Основной рабочей версии у следствия пока что нет – рассматривается как техническая неисправность одного из транспортных средств, так и ошибка водителя.
Фото: пожарно-спасательная служба Южно-Моравского края
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