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В Чехии столкнулись трамвай и троллейбус, пострадали 40 человек

20:08, 01 апреля 2019
Мир
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В трамвае находился только водитель / фото: железнодорожная инспекция

Об этом сообщает издание Novinky.cz.

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Инцидент произошел около 14:30. В трамвае находился только водитель, а вот троллейбус был заполнен людьми.

Из 40 пострадавших 13 находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.

Двое из пострадавших – дети. Все раненые, нуждающиеся в госпитализации, были доставлены в больницы.

Полиция уже начала расследование причин аварий. Основной рабочей версии у следствия пока что нет – рассматривается как техническая неисправность одного из транспортных средств, так и ошибка водителя.

Фото: пожарно-спасательная служба Южно-Моравского края

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Теги: #ДТП#Чехия