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Сотрудники полиции устроили стрельбу в аэропорту турецкого города Кайсери (фото)

17:47, 26 марта 2019
Мир
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Оба стража порядка доставлены в больницу \ @ritakhoury10

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Один из них во время ссоры трижды выстрелил во второго, затем в себя, сообщает телеканал Haberturk. Инцидент произошел в терминале внутренних авиарейсов при входе пассажиров в зону контроля.

Оба стража порядка доставлены в больницу с тяжелыми ранениями, уточняет NTV. В настоящее время о состоянии раненых ничего не сообщается.

В пресс-службе аэропорта Кайсери уточнили, что инцидент исчерпан и он никак не отразился на работе воздушной гавани.

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Теги: #Турция#стрельба