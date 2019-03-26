Сотрудники полиции устроили стрельбу в аэропорту турецкого города Кайсери (фото)

Оба сотрудника получили тяжелые ранения и были доставлены в местную больницу.

Между двумя полицейскими в турецком аэропорту Кайсери произошел конфликт.

Читайте такжеСтрельба в Утрехте: стало известно, когда подозреваемый предстанет перед судом

Один из них во время ссоры трижды выстрелил во второго, затем в себя, сообщает телеканал Haberturk. Инцидент произошел в терминале внутренних авиарейсов при входе пассажиров в зону контроля.

Оба стража порядка доставлены в больницу с тяжелыми ранениями, уточняет NTV. В настоящее время о состоянии раненых ничего не сообщается.

В пресс-службе аэропорта Кайсери уточнили, что инцидент исчерпан и он никак не отразился на работе воздушной гавани.