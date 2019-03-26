Сотрудники полиции устроили стрельбу в аэропорту турецкого города Кайсери (фото)
17:47, 26 марта 2019Мир
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Оба сотрудника получили тяжелые ранения и были доставлены в местную больницу.
Оба стража порядка доставлены в больницу \ @ritakhoury10
Между двумя полицейскими в турецком аэропорту Кайсери произошел конфликт.
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Один из них во время ссоры трижды выстрелил во второго, затем в себя, сообщает телеканал Haberturk. Инцидент произошел в терминале внутренних авиарейсов при входе пассажиров в зону контроля.
Оба стража порядка доставлены в больницу с тяжелыми ранениями, уточняет NTV. В настоящее время о состоянии раненых ничего не сообщается.
В пресс-службе аэропорта Кайсери уточнили, что инцидент исчерпан и он никак не отразился на работе воздушной гавани.
#Gunshots heard in #Turkey's #Kayseri#airport, two wounded turkey airport#türkiye#havaalanı#silahpic.twitter.com/cGSGsQNan4— rita khoury (@ritakhoury10) 26 марта 2019 г.
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