Россия пытается аннексировать часть Грузии - Гарибашвили

Об этом заявляет премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили, сообщает Радио Свобода.

«Нынешний кризис в Украине вызывает большую обеспокоенность у нас и ухудшает ситуацию с безопасностью на европейском континенте. Я бы сказал, что решение России подписать соглашения с сепаратистскими режимами в Южной Осетии и Абхазии подтверждает ее стремление шаг за шагом аннексировать эти части Грузии», - сказал Гарибашвили в четверг, 26 февраля, в Брюсселе.

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Россия подписала с сепаратистским режимом Абхазии «договор о союзничестве и стратегическом партнерстве», 4 февраля 2015 президент России Владимир Путин подписал закон о его ратификации.

18 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров и так называемый «министр иностранных дел» Южной Осетии подписали договор о «государственной границе».

Россия поддерживает самопровозглашенную власть в Южной Осетии и Абхазии, сепаратистских регионах Грузии, а также в Приднестровье, сепаратистском регионе Молдовы.