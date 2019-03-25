"Она возненавидит меня": певица Мел Би рассказала о сексуальной связи с коллегой из Spice Girls

Проговорившись, певица, казалось, мгновенно пожалела о своих словах.

Участница женской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би, призналась, что у нее была сексуальная связь с коллегой по группе - Джери Холлиуэлл. Читайте такжеУчастница Spice Girls попала в больницу с серьезными травмами (видео)

Во время съемок программы Пирса Моргана для ITV Мелани призналась, что у нее была случайная интрижка с Джери. «Мы были лучшими друзьями. Это просто случилось», - сказала Мэл Моргану, пишет The Daily Mail.

Проговорившись, певица, казалось, мгновенно пожалела о своих словах, и продолжила: «Она возненавидит меня за это, потому что сегодня она прекрасно живет в загородном доме со своим мужем. Но это факт. Это просто случилось, и мы просто посмеялись над этим, и на этом все. У нее были отличные сиськи».

В 2015 году Джери вышла замуж за автогонщика Кристиана Хорнера, пара воспитывает двухлетнего сына Монтегю.

Браун продолжила: «Она убьет меня, как и ее муж. Надеюсь, когда Джери спросят об этом, что точно сделают после этого, она не станет это отрицать, потому что это было просто забавно».

Группа распалась в 2000 году, однако, несколько раз после этого воссоединялась для участия в концертах.

Как сообщал УНИАН, ранее группа анонсировала турне на 2019.