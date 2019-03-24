В Сербии радикалы сожгли флаги ЕС и НАТО (видео)

Радикалы провели акцию в память о бомбардировках Югославии, начавшихся 24 марта 1999 года. Тогда причиной вмешательства войск НАТО стала волна этнических чисток в регионе.

Представители Сербской радикальной партии сожгли в центре Белграда флаги ЕС и НАТО в память о бомбардировках Югославии, начавшихся 24 марта 1999 года.

Видео акции они разместили в Twitter партии и опубликовали на YouTube.

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Акцию возглавил лидер партии Воислав Шешель, который с 2003 по 2014 год провел 11 лет в предварительном заключении в Гааге в статусе подозреваемого в подстрекательстве к геноциду в годы гражданской войны.

Шешель и его сторонники собрались на пешеходной улице. Лидер партии заявил, что сербы никогда не простят бомбардировок страны. После нескольких неудачных попыток с помощью легковоспламеняющейся жидкости он поджег флаг ЕС и НАТО.

Напомним, бомбардировки Югославии - военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия в период с 24 марта по 10 июня 1999 года, во время войны в Косове. Причиной вмешательства войск НАТО стала волна этнических чисток в регионе. Впоследствии Международный трибунал по бывшей Югославии подтвердил ответственность югославских служб безопасности за преступления против человечности в отношении албанского населения Косова, особенно во время проведения операции НАТО.