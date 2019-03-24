В швейцарских Альпах снежная лавина накрыла группу туристов
23:01, 24 марта 2019Мир
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Пока судьба четырех туристов неизвестна, они считаются пропавшими без вести.
На месте происшествия работают бригады спасателей / alp.org.ua
В швейцарских Альпах на юго-западе страны снежная лавина накрыла группу туристов.
Об этом сообщает foxnews.com.
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Известно, что группа туристов из 4 человек оказалась под лавиной, которая сошла на высоте 2800 метров в районе Бовернье возле границ с Францией и Италией.
По данным полиции кантона Вале, на месте происшествия работают бригады спасателей. Пока судьба туристов неизвестна, они считаются пропавшими без вести.
Как сообщал УНИАН, на склонах горы Эверест (Джомолунгма) из-за таяния ледников в последние годы все чаще находят тела погибших альпинистов.
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