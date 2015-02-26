Норвегия проведет реструктуризацию армии из-за российской агрессии
Вооруженные силы Норвегии будут реструктурированы с целью повышения их реакции в ответ на рост российской агрессии.
Об этом заявила министр обороны Норвегии Инэ Эриксен Сорейде во время визита в Великобританию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
"В течение первых двух месяцев этого года мы наблюдали некоторое увеличение активности (российских военных самолетов. - Ред.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мы видим, что они летают дольше, используют больше разновидностей самолетов и их модели поведения необычны", - сказала она.
"Они не нарушали наше воздушное пространство и у нас не такая ситуация, как на Балтике. Там их активность втрое выше обычного", - добавила министр.
Кроме того, Сорейде отметила, что Норвегия усиливает военное сотрудничество с Эстонией, Латвией и Литвой.
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"Они (россияне. - Ред.), возможно, дают понять балтийским странам, что даже несмотря на то, что они являются членами НАТО, это сфера влияния РФ", - заявила министр.
Кроме того, Сорейде сообщила, что Норвегия "абсолютно" готова расширить обучение украинских военных, и дала прогноз, что страны-члены НАТО будут следовать примеру Великобритании.