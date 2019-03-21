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Европейская народная партия приостановила членство политсилы скандального венгерского премьера

01:42, 21 марта 2019
Мир
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Виктор Орбан / REUTERS

Европейская народная партия, которая объединяет ряд руководящих партий в странах-членах ЕС, приняла решение приостановить членство партии "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана. 

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Об этом на своей странице в Twitter написал президент ЕНП Жозеф Доль.

"Фидес" будет отстранен с немедленным вступлением решения в силу до дальнейшего уведомления после сегодняшнего голосования членов ЕНП (190 голосов за, 3 - против)", - заявил он.

По словам Доля, эта приостановка будет означать, что партия Орбана не сможет принимать участие в любых партийных собраниях, не будет иметь права голоса и не сможет предлагать своих кандидатов на любые должности внутри ЕНП. 

Ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупреждал, что его правящая партия "Фидес" может выйти из правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) на фоне конфликта вокруг медийной кампании Будапешта против политики Евросоюза. В частности, ряд стран-членов ЕС требовали исключить партию Орбана с ЕНП за его последовательную критику мигрантской политики Евросоюза.

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Теги: #Евросоюз#Орбан