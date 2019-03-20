Foreign Policy: Назарбаев отказался от президентства, но не от власти в Казахстане

Кремль и Пекин будут очень пристально следить, чтобы Астана продолжала выгодную для них политику.

Первый и пока единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вчера закончил свое почти 30-летнее царствование, дав начало непрозрачному процессу передачи власти в богатой на нефть стране Центральной Азии. Во время длинной речи, которую он произнес во время телевизионного обращения, 78-летний президент сказал, что его решение наконец отступить «не было легким».

«Мы нанесли Казахстан на карту там, где никогда не было такой страны. Я вижу своей будущей задачей поддержку нового поколения лидеров, которые продолжат трансформации в стране», - цитирует слова Назарбаева Foreign Policy.

Издание отмечает, что речь казахского первого президента намекает, что он хоть и ушел с должности, но не выпустит из рук власть над страной. Пожилой лидер, который правил Казахстаном еще со времен СССР, объявил, что спикер Сената и его верный политический союзник Касым-Жомарт Токаев возьмет на себя президентские полномочия до проведения выборов в 2020 году. Foreign Policy напоминает, что у Назарбаева есть особый статус «лидера нации». Он позиционирует себя как отца-основателя государства, делая акцент на своих достижениях в распад экономического и геополитического хаоса после распада СССР.

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«Думаю, ключевым месседжем для людей за пределами страны было то, что Казахстан продолжит вести дела, как обычно, в измерении внешнеполитических и внутриполитических приоритетов», - сказал заместитель казахского министра иностранных дел Роман Василенко.

Хоть Назарбаев оставляет после себя наследство государственника, который осторожно балансировал в отношениях между Китаем, Россией и США, а также поднял стандарты жизни в стране, его отставка произошла на фоне экономической стагнации в Казахстане, а также роста недовольства автократическим правительством. В феврале протесты из-за смерти нескольких детей во время пожара в многоэтажке, родители которых были вынуждены работать в ночную смену, стали искрой для вспышки гражданского недовольства эндемической коррупцией и сокращением экономических возможностей в стране. Рост давления привел к тому, что Назарбаев распустил свое правительство в феврале, пытаясь успокоить общественное недовольство.

Объявляя о своей отставке, Назарбаев, кажется, снова сделал это из-за роста народного раздражения неопределенностью будущего Казахстана.

«Для Казахстана закончилась эпоха. Было очевидным, что он вошел в необратимый период политической стагнации, где любое значительное решение начали откладывать на время после Назарбаева», - сказал эксперт по вопросам Центральной Азии Университета Глазго Лука Анкеши.

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Он добавил, что, уступив кресло президента добровольно, Назарбаев теперь может сыграли ключевую роль в управлении закулисным процессом избрания преемника, особенно если учесть те широкие полномочия, которые все равно остаются за ним. Это означает, что Назарбаев и дальше будет определять направление будущего Казахстана. Особенно это касается внешней политики, в которой он поддерживал тесные связи с российским автократом Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином. У Назарбаева сложились также хорошие отношения с Вашингтоном. В январе 2018 года Дональд Трамп пригласил его в Белый дом.

«Не думаю, что система может переделать себя. Элиты сосредоточат силы на консолидации власти, а не на либерализации или реформировании страны», - добавил Анкеши.

Умелая навигация в международном ландшафте будет главным приоритетом для того, кого бы ни избрали следующим президентом Казахстана. Новому лидеру придется полагаться на Назарбаева и его новую роль в отношениях с казахскими соседями.

«Нет четкого «второго номера» на очереди. Поэтому на кого бы не пал выбор, ему придется иметь опыт в международных отношениях. Это должен быть кто-то, чья высота и мастерство позволит ему сесть за стол с Путиным или Си Цзиньпином», - сказал бывший посол США в Казахстане Уильям Кортни.

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Центральноазиатская страна – член Евразийского Союза, организованного Москвой. В то же время Астана позиционирует себя как неотъемлемая часть титульного китайского проекта «Один пояс, один путь». Казахстан поддерживает тесные отношения как с Россией, так и с Китаем, несмотря на все более реваншистскую и националистическую внешнюю политику обеих стран. Аналитики считают, что теперь, после отставки Назарбаева Москва и Пекин будут очень пристально следить, чтобы Казахстан двигался дальше так, как им выгодно.

«Россия показала миру, что она будет агрессивной, если надо, особенно на территории бывшего СССР. Казахстан не имеет никакой внешней защиты. И если Россия решит устроить проблемы, последствия для нее будут меньше, чем где-либо», - сказал бывший директор по вопросам России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности США Пол Стронский, который работал в администрации Барака Обамы.