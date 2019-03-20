Решение принято: столицу Казахстана Астану переименуют в Нурсултан

В партии, которую возглавляет ушедший в отставку Назарбаев, отметили, что это принятое решение и поздравили с этим астанчан.

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан в знак признательности первому президенту Нурсултану Назарбаеву.

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"Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника первого президента республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом. Наша столица должна носить имя нашего президента и называться «Нурсултан»", - заявл Токаев, передает nur.kz.

Кроме того, он предложил воздвигнуть монумент в честь Назарбаева в центре столицы и назвать центральные улицы всех городов именем Назарбаева.

После этого заявление нового президента страны прокомментировал заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев отметив, что это принятое решение и поздравил с этим астанчан. "Решение Касыма-Жомарта Кемелевича очень правильное и закономерное - мы его поддерживаем, и поздравляем астанчан с переименованием города и всех казахстанцев с этим решением", - заявил Ашимбаев.

Журналисты спросили Ашимбаева, принятое ли это решение. Он ответил положительно.