Назарбаев ушел в отставку: назван преемник президента Казахстана

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с 1990 года.

Обязанности президента Казахстана будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Об этом заявил сложивший с себя полномочия главы государства Нурсултан Назарбаев в обращении к нации, сообщает РБК.

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Токаеву 66 лет. Он является выпускником МГИМО. Работал в Министерстве иностранных дел СССР, впоследствии стал главой МИД Казахстана (в 1994-1999 и в 2002-2007 годах). С 1999 по 2002 год был премьер-министром. С 2013 года занимает пост председателя сената парламента Казахстана. В течение 13 лет был президентом национальной Федерации настольного тенниса.

Назарбаев останется во главе Совета безопасности Казахстана и партии «Нур Отан». Право пожизненно возглавлять Совбез ему, как первому президенту страны, дает закон «О Совете безопасности Республики Казахстан».

Спикер верхней палаты парламента по Конституции Казахстана получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти. В случае, если спикер не может принять эти обязанности, они переходят к председателю мажилиса, следующим по иерархии идет премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы государства.

Нурсултану Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года. В 2015 году он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах. На них он набрал 97,75% голосов избирателей.