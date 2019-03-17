В столице Сербии протестующие заблокировали резиденцию президента страны

У здания находится и полицейский спецназ, однако пока он не применяет силу к протестующим.

В Белграде участники акции протеста у резиденции президента Сербии заблокировали входы в здание и окружили его со всех сторон.

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Как сообщает Радио Свобода, у здания находится и полицейский спецназ, однако пока он не применяет силу к протестующим.

Президент Сербии Александр Вучич, по последним сообщениям, находится в здании. Ранее он дал в нём пресс-конференцию, пообещав привлечь к ответственности участников акции протеста, которые накануне ворвались в здание национального телевидения.

Несколько десятков активистов вывел из здания полицейский спецназ, применив силу, в том числе и к депутатам парламента.

Вучич обвинил своих политических противников в применении насилия и беспорядках. Лидеров протеста – Бошко Обрадовича из националистической партии "Двери" и Драгана Джиласа, бывшего мэра Белграда, он назвал "фашистами" и коррупционерами. Он также назвал недопустимым покушение на свободу прессы.

Именно предвзятость государственного телевидения – как утверждают участники акций протеста – привела их к попытке "штурма" здания телерадиокомпании. Предоставление им эфира – одно из требований сторонников оппозиции.

Как известно, массовые акции против Вучича, которого обвиняют в коррупции и авторитаризме, проходят в Белграде по субботам уже несколько месяцев. Их организует широкая коалиция оппозиционных партий и общественных активистов.