В Сербии возобновились протесты против политики президента

Митингующие требовали свободы СМИ и создания справедливых условий для выборов.

Десятки тысяч граждан Сербии вновь вышли на акции протеста против политики президента Александара Вучича.

Читайте такжеВ Белграде тысячи людей вышли на улицы с призывом к президенту Сербии уйти в отставку

Как сообщает Deutsche Welle, накануне, 9 февраля, демонстрации состоялись в Белграде и ряде других городов страны. Акции прошли, несмотря на достаточно прохладную погоду.

Митингующие требовали свободы СМИ и создания справедливых условий для выборов. Одно из требований участников акций протеста - увольнение руководства государственного телеканала RTS.

Нынешние акции протеста прошли под лозунгом "Один из пяти миллионов". Девиз возник после того, как Вучич заявил, что не отреагирует на требования демонстрантов, даже если их выдвинут пять миллионов сербов. Всего в этой балканской стране проживают семь миллионов человек.

Протесты в сербской столице продолжаются уже 10-ю неделю подряд. Причиной для проведения первой массовой акции 8 декабря стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, совершенное 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии. Это преступление до сих пор не раскрыто.

Демонстрации стали самыми массовыми акциями с весны 2017 года, когда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей.

На этой неделе сербский президент отреагировал на протесты и провел турне по стране.