Керри: Москва лжет об отсутствии российских войск в Украине

Госсекретарь США Джон Керри во вторник, 24 февраля, на слушаниях в сенате заявил о том, что высказывания властей РФ об отсутствии российских вооружений и военных на востоке Украины, не соответствуют действительности. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

«Они лгут», — сказал Керри, отвечая на вопрос одного из сенаторов, который спросил, правдивы ли слова представителей Москвы, утверждающие, что российских войск и оружия нет на востоке Украины. По словам госсекретаря США, «Россия ведет самую масштабную пропагандистскую деятельность со времен холодной войны».

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Также Керри сообщил, что президент США Барак Обама еще не принял окончательного решения о поставках оружия Украине, этот вопрос по-прежнему находится в стадии обсуждения.