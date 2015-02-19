Керри прямым текстом назвал Россию виновником атаки на Дебальцево

С соответствующим сообщением выступила представитель госдепартамента Джен Псаки, передает ТСН.

"Секретарь Керри говорил утром с премьер-министром Лавровым. Он призвал премьер-министра Лаврова остановить атаки российских войск и сепаратистов на украинскии позиции в Дебальцево и другие нарушения режима прекращения огня", - сказала Псаки на брифинге в Вашингтоне.

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По ее словам, Керри также призвал Лаврова обеспечить доступ в Дебальцево представителей ОБСЕ, которые "не могут выполнять свои обязанности, предусмотренные минскими договоренностям, какая Россия подписывала в феврале нынешнего и сентябре прошлого года".