Керри прямым текстом назвал Россию виновником атаки на Дебальцево
Госсекретарь США Джон Керри призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова остановить нарушения режима прекращения огня на востоке Украины. Речь шла, в частности, об атаках на Дебальцево Донецкой области.
С соответствующим сообщением выступила представитель госдепартамента Джен Псаки, передает ТСН.
"Секретарь Керри говорил утром с премьер-министром Лавровым. Он призвал премьер-министра Лаврова остановить атаки российских войск и сепаратистов на украинскии позиции в Дебальцево и другие нарушения режима прекращения огня", - сказала Псаки на брифинге в Вашингтоне.
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По ее словам, Керри также призвал Лаврова обеспечить доступ в Дебальцево представителей ОБСЕ, которые "не могут выполнять свои обязанности, предусмотренные минскими договоренностям, какая Россия подписывала в феврале нынешнего и сентябре прошлого года".