Для военного сотрудничества между Украиной и Польшей нет препятствий - Копач

Об этом заявила премьер-министр Польши Эва Копач во время пресс-конференции в Варшаве, передает Радио Свобода.

"Ничего не препятствует, чтобы оборонная промышленность Украины и Польши тесно между собой сотрудничали", - сказала она.

Польский премьер считает результаты минских договоренностей "очень хрупкими".

"На последнем заседании Совета Европы я была одной из немногих, кто призывал к тому, чтобы Еврокомиссия подготовила экономические санкции на случай, если договоренности не будут реализованы", - отметила Эва Копач.

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По ее словам, Москва стремится ослабить единство Евросоюза. Копач напомнила, что несколько дней назад Россия запретила импорт польских сыров и сырных изделий. Вместе с тем, говорит польский премьер, в Москве планируют отменить эмбарго на поставки сельхозпродукции из некоторых стран ЕС. "Подмигивание другим европейским странам вызывает разъединение Евросоюза в этой сфере", - отметила Эва Копач.

12 февраля лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились о прекращении огня на Донбассе от 15 февраля, однако обстрелы на Донбассе не прекращаются.