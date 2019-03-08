Трамп разрешил ЦРУ скрывать данные по гибели гражданских

В 2017 году ЦРУ уже не предоставило доклад о жертвах среди гражданского населения.

Дональд Трамп подписал указ, частично отменяющий требование обнародовать число мирных граждан, погибших в результате ударов США по объектам боевиков вне зон активных боевых действий.

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Издание The Atlantic уточнило, что Пентагон по-прежнему обязан раскрывать информацию о жертвах среди гражданского населения, однако в отчетность не входят погибшие от ударов беспилотников ЦРУ, передает DW.com.

В 2017 году ЦРУ уже не предоставило доклад о жертвах среди гражданского населения.

Требование публиковать отчетность о жертвах среди гражданского населения ввел в 2016 году предыдущий президент США Барак Обама. Тем самым он стремился повысить прозрачность военных операций и сократить случаи трагической гибели мирных жителей.