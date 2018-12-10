«Режим Путина обокрал Россию»: завербованный ЦРУ россиянин объяснил свою измену

Экс-шпион из тюрьмы написал, что хотел изнутри помочь Америке побороть преступное российское правительство.

В России есть люди, которые поставили свою жизнь под риск, чтобы помочь США. А в Америке, наоборот, в тюрьмах сидят те, кто работал на Россию. Президент Дональд Трамп может инициировать обмен.

Об этом в статье для The Guardian пишет бывший работник МВФ РФ Евгений Чистов, который признается, что работал на ЦРУ. И теперь за это он отбывает срок в тюрьме. В статье он объясняет свою измену России.

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«Я всегда действовал по принципу: «Враг моего врага - мой друг». США, вероятно, враг России, а я очень люблю свою страну. Однако, я считаю нынешнее российское правительство врагом российского народа», - пишет экс-шпион.

Он обвиняет Владимира Путина и его соратников в ограблении России и угнетении населения. Коррупция и вымогательство везде. Россияне чувствуют себя запуганными и боятся репрессий со стороны государства. Чистов называет Россию богатой на ресурсы страной. Однако, ее народ до сих пор очень бедный. И именно поэтому он решил перейти на сторону США.

Чистов признается, что работая в МВД РФ, он передавал информацию агентам ЦРУ. Он рассказывал тайны министерства, передавал данные об именах важных людей в ФСБ, раскрыл определенные тайные планы российского министерства обороны.

«Я чувствовал, что могу помочь побороть это правительство изнутри. И верил, что русскому народу не будет хорошо, пока режим Путина не будет свергнут. А потом меня поймали», - пишет автор.

Четыре года назад Чистова арестовали и бросили в тюрьму Лефортово. Здесь диктатор Иосиф Сталин держал политических заключенных. Автор называет условия в Лефортово кошмарными. Его держали в холодной камере без отопления зимой. Медицинской помощи не было.

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«Меня запугивали офицеры ФСБ, которые угрожали организовать несчастный случай, от которого я умру. У меня до сих пор невроз», - пишет автор.

С марта 2016 года Чистова перевели в исправительную колонию №11 в Нижнем Новгороде. Там ему приходится делить камеру с десятком других мужчин. Заключенных кормят супом из гнилой капусты. Чистов пишет, что жаловался в Европейский суд по правам человека на переполненные российские тюрьмы. Его заявку рассматривают. Автор пишет, что он сейчас на четвертом году своего наказания. Всего его приговорили к 13 годам за измену. В частности, его признали виновным в продаже российских тайн за деньги. Чистов пишет, что теперь он и его семья в большой опасности. Поэтому он просит президента США Дональда Трампа организовать обмен.

«Мою жену уже допрашивали в ФСБ. Она поехала в посольство США в Украине, чтобы получить туристическую визу. Но ее заявку отклонили. Ей пришлось вернуться домой, где военные напали на нее и пытались запугать. Я писал письма в ЦРУ с просьбой о помощи, но не получил ответа», - пишет российский перебежчик.