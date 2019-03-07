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Пентагон может лишить Маска доступа к секретным данным

23:58, 07 марта 2019
Мир
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Илон Маск / REUTERS

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По данным агентства Bloomberg, минобороны США решило пересмотреть доступ Маска из-за интервью, в котором основатель SpaceX «употреблял» наркотики.

Как отмечается, компания SpaceX занимается запуском спутников для Пентагона.

Ранее сообщалось, что ВВС США могут лишить Маска секретного доступа.

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Теги: #Пентагон#Илон Маск