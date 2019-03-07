Пентагон может лишить Маска доступа к секретным данным
23:58, 07 марта 2019Мир
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Минобороны США решило пересмотреть доступ Маска из-за интервью, в котором основатель SpaceX «употреблял» наркотики.
Илон Маск / REUTERS
Пентагон рассматривает вопрос о лишении основателя SpaceX Илона Маска доступа к секретным данным.
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По данным агентства Bloomberg, минобороны США решило пересмотреть доступ Маска из-за интервью, в котором основатель SpaceX «употреблял» наркотики.
Как отмечается, компания SpaceX занимается запуском спутников для Пентагона.
Ранее сообщалось, что ВВС США могут лишить Маска секретного доступа.
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