Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Пенелопа Крус: в Париже прошел показ последней коллекции Лагерфельда (фото)

Для презентации коллекции осень-зима Гран-Пале был превращен в альпийскую заснеженную деревню.

В рамках Недели моды в Париже была представлена последняя коллекция Карла Лагерфельда, которую он создал для модного Дома Chanel.

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Легендарный дизайнер умер от рака поджелудочной железы 19 февраля. Для презентации коллекции осень-зима Гран-Пале (крупный культурный и выставочный центр) был превращен в альпийскую заснеженную деревню.

Как сообщает Harpersbazaar, каждого гостя показа ожидал подарок в фирменном пакете Chanel и открытка с нарисованными Карлом Лагерфельдом и Коко Шанель и надписью "Ритм продолжается". Перед стартом шоу в зале была объявлена минута молчания. Открыла дефиле Кара Делевинь.

На подиуме дебютировала актриса Пенелопа Крус. Таким образом, артистка почтила память модельера. Крус была названа новым лицом бренда в июле прошлого года.

На показе были Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Марион Котийяр, Кристен Стюарт, Моника Беллуччи, Карин Ройтфельд и другие.