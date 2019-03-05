Die Presse: Вторжение в Украину было ошибкой Путина, эффект которой можно сравнить с Голодомором

По мнению бывшего главы MI6, мир возвращается к порядку XIX века, в котором Москва хочет, чтобы ее считали напористой военной силой.

Старый мировой порядок рушится, а новый все больше опирается на силу крупных государств, а не на международные правила. Однако, никто точно не может сейчас сказать, к чему это приведет в конечном счете.

Об этом в интервью австрийскому изданию Die Presse сказал бывший глава британской разведки MI6 Джон Соерс. Он пояснил, что последние 30 лет дали понять, что точно предсказать будущее вряд ли удастся. Но сегодня существуют тенденции и трудные ситуации, которые вызывают серьезное беспокойство. В частности, раскол между США и Европой расширяется. Вызовы со стороны Китая усиливается, а Россия снова стала агрессивным игроком на международной арене. Кроме того, в западной политике стали доминировать тенденции к разделению.

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Когда-то такие вещи приводили к началу войн. Однако, по мнению экс-главы MI6, мир все же достиг определенного прогресса. И риск вспышки конфликтов не такая вероятная, как в прошлом, хотя исключать такой сценарий полностью тоже нельзя. Впрочем, крупные игроки научились выражать свою враждебность по-другому, а именно в форме кибератак. И это представляет угрозу для всего мира.

«В XXI веке доминирующими игроками будут США и Китай. Россия тоже хочет, чтобы ее воспринимали как напористую военную державу. Кроме того, есть важные экономические игроки. Это Индия, Япония и Евросоюз. Все эти стороны будут давить и влиять друг на друга, все меньше полагаясь на международную систему правил», -считает Соерс.

По его мнению, возвращение к миру больших государств происходит как на глобальном, так и на региональном уровне. К примеру, на Ближнем Востоке сейчас продолжается противостояние между Турцией, Ираном, Саудовской Аравией и Израилем.

«То есть мы действительно наблюдаем отход от мира, основанного на международных правилах, обратно в мир больших держав, как в XIX веке. Это несет серьезные угрозы, особенно для Европы. Поскольку европейцы в первую очередь получили выгоду от мирового порядка, который установился после 1945 года», - пояснил британский разведчик.

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Отвечая на вопрос о поведении России, бывший глава MI6 отметил, что она сама избрала путь самоизоляции и враждебности вместо открытости и сотрудничества. Внешний мир не виноват в этом. Соерс напомнил, что Запад специально создал Совет «Россия-НАТО», чтобы конструктивно обсуждать все беспокойства и вопросы европейской безопасности. Затем президент США Барк Обама предложил новую инициативу о сокращении стратегических ядерных вооружений. Но Кремль не сделал ни шага в этом направлении.

«Конечно, Запад и сам сделал некоторые ошибки. Но то, что мы наблюдали в Украине в 2014 году, было собственной серьезной ошибкой Путина. Частично, как и организованный Иосифом Сталиным Голодомор в 1930-х годах, российское вмешательство в дела Украины за последние 5 лет чрезвычайно укрепило национальную идентичность украинцев. То есть если и можно критиковать некоторые детали западных решений в отношении России, мы не должны брать на себя ответственность за то, что на практике оказалось нежелательными и сомнительными решениями о выборе вектора со стороны самой власти России», - пояснил Соерс.