На президентских выборах в Тайване побеждает кандидат оппозиции

По неофициальным данным, на президентских выборах на Тайване побеждает кандидат от оппозиционной партии Ма Инцзю. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на сообщения местных СМИ. По данным СМИ, Ма Инцзю удалось получить 6,5 млн голосов избирателей и миновать рубеж в 50%, обойдя, таким образом, своего главного соперника, представителя правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) Фрэнка Шие.

Напомним, сегодня на Тайване начались президентские выборы, в которых принимают участие около 17 млн избирателей. Основным пунктом предвыборной борьбы, как и ожидалось, стали напряженные отношения острова с Китаем.

Оба кандидата выступают за смягчение политики конфронтации с материковым Китаем, избранной уходящим президентом Тайваня Чэнем Шуйбянем. Однако Ма Инцзю готов на более решительные меры, включая подписание с КНР соглашения о мире и демилитаризации Тайваньского пролива. Кроме того, он выступает за устранение инвестиционных барьеров и усиление экономических связей и коммуникаций между Тайванем и материковым Китаем.

Тайвань де-юре остается частью Китая, хотя с 1949 г. фактически является независимым государством. Тайвань был исключен из ООН в 1971 г. До этого времени он присутствовал в организации в качестве представителя КНР, однако с 1971 г. Китай представлен в ООН только пекинским правительством. Тайвань неоднократно делал заявки на вступление в международную организацию, однако до сих пор получал отказы. Официальный Пекин отказывается признать независимость Тайваня, считая остров частью своей территории.