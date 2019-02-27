Боевиком, которого судят в Германии за войну против Украины, оказался племянник Киселева (видео)

После войны на Донбассе Киселев-младший поехал к монахам на гору Афон.

Боевиком, которого судят в Германии за войну против Украины, оказался племянник главного российского пропагандиста Дмитрия Киселева Сергей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Прокуратура Мюнхена обвиняет Сергея Киселева, гражданина Германии, в военном обучении для участия в войне против Украины и незаконном владении оружием. Отмечается, что после войны на Донбассе, на которой он провел четыре месяца, Киселев-младший поехал к монахам на гору Афон. Впрочем, немецкая Фемида грехов не отпустила и требует заключения от одного до десяти лет.

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По данным немецкой прокуратуры, военное обучение Киселев проходил в 2014 году в Санкт-Петербурге. При этом он имел с собой автомат Калашникова и пистолет.

Приговор по делу Киселева ожидают в пятницу, 1 марта.

Как сообщал УНИАН, в Мюнхене начался суд над гражданином Германии российского происхождения, который участвовал в войне России против Украины. Согласно данным немецкой прокуратуры, обвиняемый присоединился к группе российских националистов под названием «Имперский легион» в августе 2014 года.

В специальном лагере его научили пользоваться огнестрельным оружием, после чего в составе отряда русских националистов он отправился на войну против Украины. Прокуратура Германии обвиняет мужчину в «подготовке к насилию, которое вредит государству». За такое нарушение в ФРГ наказывают даже в том случае, если оно было совершено против другой страны.