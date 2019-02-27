Suddeutsche Zeitung: В Германии судят российского боевика за войну против Украины

Немецкий гражданин прошел боевую подготовку с русскими националистами и поехал воевать на Донбасс.

В Мюнхене начался суд над гражданином Германии российского происхождения, который участвовал в войне России против Украины. 48-летний мужчина прошел военную подготовку в Санкт-Петербурге, после чего отправился на Донбасс.

Как пишет Suddeutsche Zeitung, сегодня его дело начнет рассматривать окружной суд Мюнхена. Согласно данным немецкой прокуратуры, обвиняемый присоединился к группе российских националистов под названием «Имперский легион» в августе 2014 года. В специальном лагере его научили пользоваться огнестрельным оружием, после чего в составе отряда русских националистов он отправился на войну против Украины.

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Прокуратура Германии обвиняет мужчину в «организации насилия, которое вредит государству». За такое нарушение в ФРГ наказывают даже если оно было совершено против другой страны. Рассмотрение дела будет длиться три дня.

Издание напоминает, что в марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым в Черноморском регионе. Запад считает это преступлением. Кроме того, Россия устроила опосредованную войну на Востоке Украины. По данным ООН, из-за боев с 2014 года погибли 13 тысяч человек.