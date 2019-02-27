Пожар на крупнейшем вокзале в Каире: не менее 20 погибших, десятки пострадавших (фото, видео)
По меньшей мере 20 человек погибли и 40 пострадали в результате сильного пожара на вокзале Рамсес в Каире - крупнейшей железнодорожной станции Египта.
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По данным спасателей, пассажирский поезд загорелся после столкновения с платформой, очевидцы говорят, что слышали звук взрыва, передает Би-би-си. Число погибших, как ожидается, может увеличиться.
По данным СМИ, пожар начался после того, как на скоростном поезде, прибывавшем на вокзал Рамсес, взорвался топливный бак.
Над местом происшествия виден густой дым. К месту аварии стянуты десятки машин скорой помощи, спасателей и пожарных.
"Я стоял на платформе и увидел, как поезд на скорости врезается в ограждение, - приводит Рейтер слова одного из очевидцев. - Все побежали, но многие погибли после взрыва локомотива".
Железнодорожный вокзал Рамсес - главная железнодорожная станция Каира, расположенная в центре египетской столицы. Она названа в честь древнеегипетского фараона Рамзеса II, чья статуя была установлена рядом в 1955 году (позже ее перевезли в Мемфис).