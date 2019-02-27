Пожар на крупнейшем вокзале в Каире: не менее 20 погибших, десятки пострадавших (фото, видео)

По данным СМИ, пожар начался после того, как на скоростном поезде, прибывавшем на вокзал Рамсес, взорвался топливный бак.

По меньшей мере 20 человек погибли и 40 пострадали в результате сильного пожара на вокзале Рамсес в Каире - крупнейшей железнодорожной станции Египта.

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По данным спасателей, пассажирский поезд загорелся после столкновения с платформой, очевидцы говорят, что слышали звук взрыва, передает Би-би-си. Число погибших, как ожидается, может увеличиться.

По данным СМИ, пожар начался после того, как на скоростном поезде, прибывавшем на вокзал Рамсес, взорвался топливный бак.

Над местом происшествия виден густой дым. К месту аварии стянуты десятки машин скорой помощи, спасателей и пожарных.

"Я стоял на платформе и увидел, как поезд на скорости врезается в ограждение, - приводит Рейтер слова одного из очевидцев. - Все побежали, но многие погибли после взрыва локомотива".

Железнодорожный вокзал Рамсес - главная железнодорожная станция Каира, расположенная в центре египетской столицы. Она названа в честь древнеегипетского фараона Рамзеса II, чья статуя была установлена ​​рядом в 1955 году (позже ее перевезли в Мемфис).