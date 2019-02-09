В Канаде в жилом доме произошел пожар, есть погибшие

Причина пожара в настоящее время неизвестна.

В канадском городе Лонгьой, который входит в конгломерацию Монреаля, произошел пожар в жилом доме, в результате три человека погибло, еще 11 человек оказались в больнице.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на телерадиокомпанию CBC. Пожарные прибыли на место происшествия около 1 часа ночи, 9 февраля. Возгорание возникло в подвале, а затем пламя перекинулось на первый и второй этажи. Жители были эвакуированы. Три человека были найдены без сознания. Их доставили в больницу, но они скончались.

Как отмечается, большинство пострадавших получили ожоги, переломы, у них было зафиксировано отравление дымом. Причина возгорания не установлена.