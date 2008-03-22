Миротворцы в Косово должны зарабатывать не меньше других

Украина будет предпринимать ряд мер для того, чтобы ее миротворцы в Косово имели одинаковое денежное обеспечение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО.

В частности, В.ОГРЫЗКО проинформировал, что в Косово несут ответственность за безопасность в крае миротворцы миссии ООН и миссии KFOR (действуют за мандатом НАТО). Он заметил, что ни для кого не секрет, что у миротворцев, принимающих участие в операциях ООН, заработки намного больше.

«Заработки у одних и тех же граждан в одной и той же стране в двух этих миссиях разные - в ООНовской они выше, и при том выше намного», - сказал В.ОГРЫЗКО.

«Это нам известно, и мы, безусловно, думаем над тем, чтобы наши граждане, находящиеся в одной и той же стране, были соответствующим образом одинаково обеспечены», - сказал министр.

В то же время, он заметил, что ситуация не нуждается в каких-то резких шагах. «Мы знаем о проблеме и работаем с нашими коллегами», - сказал В.ОГРЫЗКО.

***Специальное миротворческое подразделение МВД Украины в Косово подчинено руководству миссии ООН. Украинские военнослужащие несут службу в Косово в контингенте сил KFOR.