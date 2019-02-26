В парламент Молдавии прошли четыре партии: лидирует пророссийская Партия социалистов

Выборы в Молдове впервые проходили по смешанной системе - 51 депутата выбирали по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе.

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила окончательные результаты парламентских выборов, которые состоялись 24 февраля.

Как пишет 112.ua, после обработки 100% данных со всех участков для голосования, ЦИК Молдовы сообщает, что в парламент прошли четыре партии. Окончательные, но не официальные результаты выглядят так:

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Партия социалистов Республики Молдовы - 31,15% голосов избирателей (441 236 голосов). Пророссийская политсила завоевала 18 мандатов по партийным спискам и 17 - в одномандатных округах, получив 35 мест в парламенте;

блок ACUM ("Сейчас") - 26,84% (380 180 голосов), 14 мандатов по партийным спискам и 12 - в одномандатных округах. Таким образом проевропейский оппозиционный блок будет представлен 26 депутатами;

Демократическая партия - 23,62% (334 544 избирателей), 13 мандатов по партийным спискам и 17 - в округах. Итого провластная ДПМ получает 30 мест в парламенте;

партия "Шор" - 8,4% (117 774 голосов), 5 депутатов эта политсила заводит в парламент по партийным спискам, еще два места "Шор" получит в одномандатных округах. Итого - 7 депутатов;

три места в парламенте получили независимые кандидаты, которые одержали победы в одномандатных округах.

Выборы в Молдове впервые проходили по смешанной системе - 51 депутата выбирали по округам, а 50 - по партийным спискам в национальном округе. Всего парламент Молдовы состоит из 101 депутата. Двое депутатов избраны в округах от Приднестровья, трое - от граждан Молдовы за рубежом.

Партиям для прохождения в парламент необходимо было преодолеть барьер в 6%, а для избирательного блока - 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.

В выборах в воскресенье приняло участие 1 416 355 человек, что составляет 49,22% избирателей. Это самая низкая явка за всю историю Молдовы.

За два дня до парламентских выборов в МВД России заявили, что лидер Демократической партии Молдовы - бизнесмен Владимир Плахотнюк - был одним из организаторов схемы вывода из России 37 млрд рублей. Демократическая партия Молдовы обвинила РФ в попытке повлиять на исход голосования на выборах.