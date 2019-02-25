В Молдове на референдуме поддержали сокращение количества депутатов

В референдуме приняли участие около 39% граждан. Для того чтобы плебисцит был признан действительным, нужно было участие хотя бы трети от общего количества избирателей.

Большинство граждан Молдовы на референдуме поддержали идею сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.

Плебисцит, который состоялся 24 февраля, в один день с общими парламентскими выборами, признали состоявшимся, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.md.

Читайте такжеВыборы в Молдове: коммунисты впервые за 20 лет не попали в парламент (видео)

В референдуме приняли участие около 39% граждан. Для того чтобы плебисцит был признан действительным, нужно было участие хотя бы трети от общего количества избирателей.

Сокращение количества депутатов со 101 до 61 поддержали 69,56% (790 784 человека). Против проголосовали 200 812 избирателей.

69,49% избирателей также поддержали идею отзыва депутатов до завершения мандата в случае, если народные избранники не выполняют свои обязанности должным образом. Против высказались 260 758 человек.