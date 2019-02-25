В Молдове на референдуме поддержали сокращение количества депутатов
Большинство граждан Молдовы на референдуме поддержали идею сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.
Плебисцит, который состоялся 24 февраля, в один день с общими парламентскими выборами, признали состоявшимся, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deschide.md.
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В референдуме приняли участие около 39% граждан. Для того чтобы плебисцит был признан действительным, нужно было участие хотя бы трети от общего количества избирателей.
Сокращение количества депутатов со 101 до 61 поддержали 69,56% (790 784 человека). Против проголосовали 200 812 избирателей.
69,49% избирателей также поддержали идею отзыва депутатов до завершения мандата в случае, если народные избранники не выполняют свои обязанности должным образом. Против высказались 260 758 человек.