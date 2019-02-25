Власти Евросоюза хотят отложить британский «Брексит» на два года - СМИ

Такой шаг «позволит Великобритании и ЕС спланировать свои будущие отношения».

Правительство Великобритании изучает возможность переноса срока выхода страны из Евросоюза на два месяца.

Читайте такжеВ ЕС считают, что существует большой риск Brexit без соглашения

Как сообщает газета The Telegraph, премьер-министр Тереза Мэй может попросить Евросоюз об отсрочке «Брексита», если до 13 марта британский парламент не одобрит проект соглашения об условиях выхода из ЕС, передает kommersant.

При этом источники The Guardian утверждают, что ЕС хочет отложить «Брексит» до 2021 года. Это «позволит Великобритании и ЕС спланировать свои будущие отношения», поясняет газета. Собеседники издания отмечают, что по бюджетным, процедурным и финансовым причинам целесообразнее всего была бы отсрочка на 21 месяц.

Но для того, чтобы отсрочка была дана, правительство Британии должно ее сначала запросить. Однако, по сведениям газеты, официального запроса в канцелярию Дональда Туска не поступало, так что высшее руководство ЕС пока не рассматривало возможные варианты.

Парламент Великобритании не поддерживает план правительства по выходу страны из ЕС, при этом Евросоюз отказывается вносить поправки в уже достигнутое соглашение по условиям «Брексита». Британские парламентарии должны повторно проголосовать по очередному варианту соглашения до 12 марта.