Евросоюз не будет пересматривать соглашение с Британией по "брекситу"

В ЕС теперь будут ждать информации о дальнейших шагах Великобритании по «брекситу».

Проект соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) не подлежит пересмотру.

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Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в ходе брифинга. По его словам Великобритания не запрашивала ЕС о возможности отложить дату «брексита» на более поздний срок. Если запрос поступит, то 27 стран Евросоюза должны принять единогласное решение по этому вопросу, передает kommersant со ссылкой на Reuters.

Он добавил, что в ЕС теперь будут ждать информации о дальнейших шагах Великобритании по «брекситу».

Как сообщал УНИАН, Палата общин Великобритании отклонила план выхода страны из ЕС, ранее одобренный Брюсселем. После дебатов 432 парламентария проголосовали против соглашения, 202 - за. Теперь парламент намерен рассмотреть предложение оппозиции об отставке правительства Великобритании. Сама премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не планирует подавать в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Мэй. По его словам, глава правительства сконцентрирует усилия на реализации выхода Британии из Евросоюза.