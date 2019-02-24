Мэй: парламент Великобритании проголосует за соглашение о Brexit до 12 марта

В то же время она исключила голосование в парламенте относительно соглашения на следующей неделе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент будет иметь возможность провести окончательное голосование относительно соглашения об условиях Brexit до 12 марта.

Об этом сообщает BBC.

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В то же время, она исключила голосование в парламенте относительно соглашения на следующей неделе. По ее словам, переговоры с Европейским Союзом "все еще продолжаются".

Как сообщал УНИАН, 15 января Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства о выходе из ЕС, которое премьер-министр Мэй согласовала с Брюсселем.

16 января правительство преодолело вотум недоверия в парламенте. Поддержку правительству выразили 325 депутатов, против выступили 306.

По условиям отклоненной версии соглашения между Великобританией и ЕС, одобренной 27 странами Евросоюза в конце ноября 2018 года, выход Британии из ЕС был запланирован на 29 марта 2019 года. Переходный период предполагался до конца 2020 года. Кроме того, Британия должна была уплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.