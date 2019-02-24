Швеция вызвала посла РФ из-за опасного маневра Су-27

Инцидент произошел в прошлый вторник, когда шведский самолет наблюдения находился на обычной миссии над Балтийским морем.

Посла России в Швеции вызвали в Министерство иностранных дел из-за опасного сближения российского истребителя со шведским самолетом.

Об этом сообщает The Local, передает "Европейская правда". Представитель пресс-службы МИД Швеции Диана Кудхайб сообщила, что российский посол встретится с главой департамента европейской политики безопасности в понедельник.

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"МИД считает этот инцидент серьезным. Российский самолет действовал ненадлежащим образом и непрофессионально, что поставило под угрозу безопасность полетов", - сказала Кудхайб.

Инцидент произошел в прошлый вторник, когда шведский самолет наблюдения находился на обычной миссии над Балтийским морем.

Шведский самолет находился в международном воздушном пространстве между островом Готланд и Балтией, когда российский истребитель Су-27, вылетевший из Калининграда, в определенный момент приблизился на расстояние 20 метров.