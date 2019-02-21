New York Times: Армия России не такая сильная, какой хочет казаться

Санкции, нехватка финансов, а также отсутствие современных заводов и специалистов подрывают российскую военную модернизацию.

Президент России Владимир Путин объявил, что обновление боеспособности российского военно-морского флота будет приоритетом. Но недостроенные каркасы трех ракетных фрегатов на верфи в Балтийском море доказывают, что легче сказать, чем сделать.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что суда были предназначены для Черноморского флота РФ. Но они стали жертвами санкций, которые Украина ввела после того, как российская армия аннексировала украинским Крым и развязала войну. Киев запретил продавать украинские двигатели агрессору, оставив российские корабли без необходимой составляющей.

Москва оказалась неспособной найти замену украинским двигателям для фрегатов класса «Буревестник». Поэтому их строительство остановилось. Теперь она, пытаясь сократить свои потери, продает эти недостроенные корпуса Индии. Украинские санкции создают проблемы для российского флота, но не только они. По разным причинам Кремль предстал перед целым рядом проблем в получении нового оборудования, которые касаются также сухопутных и военно-воздушных сил.

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Складывается впечатление, что российская армия не такая боеспособная и современная, какой она кажется во время ежегодных парадов на Красной площади. Ее способность проецировать силу неядерными методами весьма ограничена.

«Всегда нужно отделять реальность от витрины», - сказал изданию редактор журнала Army Exports Андрей Фролов.

«Красная площадь – это витрина. Это вроде муляжей в ресторанах Японии. Если смотреть на Красную площадь, то это муляж, а не блюдо», - пояснил он.

Западные дипломаты и военные эксперты говорят о том, как Путин пытается продемонстрировать силу своей армии, чтобы улучшить имидж своего режима как внутри России, так и за рубежом. Но на самом деле обновление российской армии происходит значительно медленнее, чем в Китае.

«Проблемы Москвы означают, что ее способность проектировать неядерную военную силу, что она пытается делать в Украине и Сирии, не такая большая, как Кремлю хотелось бы, чтобы мир думал», - сказал изданию неназванный западный чиновник.

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Во вчерашней речи Путин ни слова не сказал о проблемах с двигателями для ВМС. Зато он хвастался, что российская армия получит многоцелевые субмарины и еще 16 кораблей до 2027 года. Оборонные расходы за время правления Путина сильно выросли. Но российские чиновники и военные эксперты говорят, что Москве на самом деле не хватает современных производственных мощностей и квалифицированных специалистов, а также денег, чтобы исправить постсоветский упадок армии. Фролов отметил, что Россия построила некоторые успешные прототипы нового вооружения. Но в серийное производство выйти так и не удалось.

Издание замечает, что, конечно, у России есть определенные вещи, которыми она может гордиться. К примеру, ее системы С-400 «мирового класса». Кроме того, Путин много денег вложил в разработку ракетных технологий. Но военно-воздушные силы, ВМС и сухопутные войска испытывают серьезные проблемы с перевооружением. Новый самолет Су-57, который якобы должен был стать стелс-истребителем, совершил свой первый полет 9 лет назад. А «супертанк» Т-14 «Армата» дебютировал на Красной площади четыре года назад. Однако, ни то, ни другое армия России не получит в значительном количестве.