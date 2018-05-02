Украина ввела новые и продлила старые санкции против России

Введены санкции в отношении лиц, которые причастны к информационной и киберагрессии против Украины, к противоправным действиям против украинцев, которые незаконно удерживаются в России.

СНБО Украины ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины, а также продлил действие санкций, примененных в предыдущие годы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "2 мая 2018 года состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором был рассмотрен вопрос о введении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении юридических и физических лиц, которые связаны с российской агрессией против Украины, а также в отношении которых были применены соответствующие решения правительствами США и стран ЕС", - говорится в сообщении.

Санкции вводятся по инициативе Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, до подготовки и проведения незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и тому подобное.

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Также введены санкции в отношении лиц, которые причастны к информационной и киберагрессии против нашей страны, противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно содержатся в России, депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и тому подобное.

"Рада также поддержала предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ, и поручила Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры относительно прекращения действия отдельных межгосударственных соглашений", - добавили в ведомстве.