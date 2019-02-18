Саммит Вышеградской группы в Иерусалиме отменили из-за неучастия Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил запланированную на 19 февраля поездку в Иерусалим после слов израильского премьера Беньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами.

Саммит Вышеградской группы в Иерусалиме не пройдет из-за того, что Польша отказалась принимать участие.

Об этом заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, сообщает издание Ceske Noviny.

По словам Бабиша, саммит могут провести во второй половине года во время председательства Чехии в Вышеградской группе. В Иерусалиме же состоится серия двусторонних встреч.

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Сообщается, что премьер Словакии Петер Пеллегрини и премьер Венгрии Виктор Орбан уже прибыли в Иерусалим.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отменил запланированную на 19 февраля поездку в Иерусалим после слов израильского премьера Беньямина Нетаньяху о сотрудничестве поляков с нацистами в годы Второй мировой войны.

Напомним, в эфире одной из израильских радиостанций исполняющий обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что "антисемитизм был врожденным у поляков перед Холокостом, во время и после него".

Перед этим, комментируя слова, приписанные премьеру Израиля Беньямину Нетаньяху, Кац отметил: "Наш премьер высказался четко. Я сам – сын переживших Холокост. Как каждый израильтянин и еврей я могу сказать: мы не забудем и не простим. Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами, и, как говорил Ицхак Шамир, "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери". И никто не будет указывать нам, как мы должны чтить своих погибших".