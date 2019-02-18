"Верю Путину": Трамп не принял во внимание данные американской разведки о ракетах КНДР

Представители американской разведки пытались убедить президента США Дональда Трампа, что Северная Корея может нанести по Америке удар баллистической ракетой, однако Трамп предпочел поверить в этом вопросе своему российскому коллеге Владимиру Путину, который утверждал, что у КНДР нет таких ракет.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не поверил американской разведке, которая утверждала, что северокорейские ракеты могут достигнуть США.

Об этом рассказал в интервью телеканалу CBS News, опубликованном 17 февраля, бывший заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб, пишет Гордон.

Представители разведки пытались убедить Трампа, что Северная Корея может нанести по Америке удар баллистической ракетой, однако американский президент предпочел поверить в этом вопросе своему российскому коллеге Владимиру Путину, который заверил его, что у КНДР нет таких ракет.

Читайте такжеЯдерный потенциал КНДР остается неизменным - генерал США

В ответ на доводы разведчиков Трамп заявил, что ему "все равно" и он "верит Путину".

Маккейб не уточнил, когда именно состоялся разговор. Телеканал также отмечает, что сам он не присутствовал при обсуждении. О разговоре Трампа с разведкой Маккейб, по его словам, узнал "от коллеги в ФБР, который был на этой встрече".

Бывший генеральный прокурор США Джефф Сешнс уволил Маккейба с должности в марте 2018 года, за два дня до его 50-летия и выхода на пенсию.

Республиканцы и Трамп неоднократно критиковали Маккейба за то, как он во время избирательной кампании 2016 года расследовал инцидент с утечкой секретной информации из личной почты Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем США. ФБР в итоге отказалось предъявлять обвинения кандидату от Демократической партии. Трамп также был недоволен ролью замглавы ФБР в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы.

Маккейб является близким соратником Джеймса Коми, которого президент США уволил с должности директора ФБР в мае 2017 года.

С 2006 года Северная Корея произвела шестьиспытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. В отношении Пхеньяна действуют санкции Европейского союза, ООН и США.