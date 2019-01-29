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Разведка США сомневается, что Северная Корея откажется от ядерного оружия

19:52, 29 января 2019
Мир
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Ким Чен Ын и Трамп встречались в Сингапуре 2018 года \ Wikimedia Commons

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Директор национальной разведки США Дэн Коутс на слушаниях перед Комитетом по разведке Сената отметил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поддержал денуклеаризацию Корейского полуострова и в последнее время не проводил испытаний ядерного оружия, передает Голос Америки.

«Все же, по нашим нынешним оценкам, Северная Корея стремится сохранить свои возможности ОМУ (оружия массового уничтожения) и вряд ли полностью откажется от своего ядерного оружия и производственных мощностей, поскольку ее руководители рассматривают ядерное оружие как чрезвычайно важное для выживания режима», – сказал Коутс открывая слушания.

«Наша оценка подкрепляется нашими наблюдениями некоторой деятельности, которая не соответствует полной денуклеаризации», – добавил он.

Это скептическое отношение относительно намерений Северной Кореи совпадает с взглядами разведочных органов, которые они высказывали уже много лет и противоречит утверждению Трампа после его саммита с Ким Чен Ыном в Сингапуре 2018 года, что Северная Корея больше не является ядерной угрозой.

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Теги: #США#КНДР#ядерное оружие