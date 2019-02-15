Трамп готов ввести чрезвычайное положение в США - сенатор

Демократы назвали ведение чрезвычайного положения "незаконными действиями" и "тяжким злоупотреблением президентских полномочий".

Президент США Дональд Трамп подпишет закон о безопасности на границе с целью предотвратить очередной "шатдаун", а затем введет в стране чрезвычайное положение для финансирования строительства стены на границе США с Мексикой.

Об этом сообщил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, передает Голос Америки.

"Я только что имел возможность поговорить с президентом Трампом, и он... сообщил о готовности подписать законопроект", - сказал Макконнелл, выступая в Сенате.

"Он (Трамп) также подпишет указ о введении чрезвычайного положения в тот же самый момент, и я сказал ему, что собираюсь поддержать... указ", - добавил Макконнелл.

Законопроект, в котором из 5,7 миллиарда, требуемых президентом на строительство стены, законодатели оставили только 1,37 миллиарда, должен был быть одобрен в Конгрессе сегодня.

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В общей сложности на финансирование Министерства внутренней безопасности и целого ряда других федеральных ведомств конгрессмены заложили 300 миллиардов долларов. Этих денег хватит до конца финансового года, который завершится 30 сентября.

Между тем демократы в Конгрессе уже предупредили Трампа о возможных последствиях введения режима ЧП.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Конгресс станет на защиту "конституционных полномочий", используя для этого все возможные средства.

Шумер назвал вероятное введение чрезвычайного положения "незаконными действиями" и "тяжким злоупотреблением президентских полномочий". Он добавил, что в этом случае Трамп проявит "явное презрение по отношению к верховенству закона и законодательной власти".

Ранее УНИАН сообщал, что демократы и республиканцы выражают оптимизм относительно переговоров по укреплению безопасности на границе.