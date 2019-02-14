Politico: Для Украины есть хорошие и плохие новости по «Северному потоку-2» после решения ЕС

Кремль не получил то, чего хотел, так же как и Берлин, но газопровод, похоже, выживет.

Чиновники Евросоюза во вторник ночью договорились внести изменения в газовую директиву организации. Теперь правила организации касаются также газопроводов третьих стран.

В первую очередь это касается российской ГТС «Северный поток-2», строительство которой в самом разгаре и через которую Кремль хочет транспортировать свой газ в Германию через Балтийское море. Удивляет то, что Европарламенту, Совету ЕС и Еврокомиссии понадобился лишь один раунд переговоров чтобы достичь компромисса в проблеме, которая годами разделяла стран-участниц, пишет Politico.

Результат оказался очень смешанным. Оппоненты «трубы», которые хотели ее остановить, были раздражены. Но и те, кто поддерживает ее сооружение, тоже остались разочарованными. Потому что они хотели, чтобы правила ЕС никак не касались «Северного потока-2».

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Единственным очевидным победителем стала только Румыния, которая сейчас председательствует в ЕС. Несмотря чрезвычайную политическую напряженность вокруг трубопровода, страна смогла завершить работу по директиве за считанные недели после того, как взяла на себя роль лидера организации в январе.

Для Германии решения относительно «Северного потока-2» стало выбором меньшего вреда. Берлин ожесточенно отстаивал российский газопровод и добивался, чтобы газовая директива ЕС не регулировала его работу. Он также применил свою дипломатическую силу в прошлом году, чтобы заблокировать работу над внесением изменений в директиву. И в этом немецкой стороне помогли лояльные к России Австрия и Болгария, которые председательствовали в ЕС. Но полностью уничтожить процесс обновления директивы Берлина не удалось, несмотря на все телефонные звонки президенту Румынии во время переговоров.

Конечно, благодаря компромиссу последней минуты с Францией на прошлой неделе Германия смогла протолкнуть изменения в формулировках, которые дадут ей право просить об исключении для «Северного потока-2» в вопросе правил ЕС. Однако, окончательное решение все же будет за Брюсселем.

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«Еврокомиссия будет принимать обязательное решение относительно исключений», - говорится в пресс-релизе Европарламента относительно поправки к газовой директиве.

«Если оценки страны-участницы будут отличаться от оценок Еврокомиссии, позиция Еврокомиссии будет преобладать», - говорится в документе.

Это точно не то, чего хотела Германия. Но все может быть не так плохо. Любое решение Брюсселя будет зависеть от состава новой Еврокомиссии и от того, насколько новые еврокомиссары будут лояльны к взглядам Берлина.

Решение ЕС – точно не то, чего хотела Россия. «Газпром» при поддержке Кремля начал строить «Северный поток-2» с расчетом, что законы союза не будут касаться его, как и «Северного потока-1». Но теперь, когда все же придется считаться с европейскими правилами, запуск новой ГТС может затормозить. Хорошая новость для Кремля в том, что строительство «трубы» не остановить. «Газпром» заявляет, что хочет завершить работы до конца 2019 года.

России и Германии придется начать переговоры о межправительственном соглашении относительно работы «Северного потока-2», которая устроит Еврокомиссию. Иначе газопровод не заработает. Потому что по правилам ЕС «Газпром» не может быть владельцем «трубы» и одновременно транспортировать газ через нее.

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Украина сильно протестовала против российского проекта. До этого времени она была главным транзитером газа России на Запад, за счет чего Киев получал немалые и важные для него деньги за транспортировку. Украина, Россия и Еврокомиссия ведут переговоры об условиях транзита после завершения действия действующего соглашения с «Газпромом» в конце этого года.

Москва не называет, какое именно количество газа она готова обязаться транспортировать через Украину в будущем, когда обе ветки «Северного потока» заработают. Они вместе способны перекачать 110 миллиардов кубометров голубого топлива в год. А это большая часть от того, что ЕС сейчас импортирует.

Хорошая новость для Киева в том, что возня вокруг газопровода заставила Германию обязаться защищать продолжение транзита через Украину. Этот пункт был подчеркнут во франко-немецких договоренностях на прошлой неделе. Плохая же новость в том, что Украина таким образом полностью зависима от надежности обещаний Берлина и Парижа.