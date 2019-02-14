Newsweek: На День Валентина Трамп мог бы свозить Путина в романтические Хельсинки или отдать свои ядерные коды

Издание составило 12 идей романтических подарков, которые американский президент мог бы сделать российскому автократу.

По некоторым подсчетам, состояние Владимира Путина достигают 200 миллиардов долларов. Это делает его самым богатым человеком на планете. А значит подарком из магазина автократа России поразить невозможно.

Однако, на День Валентина принято засыпать любимых подарками в знак своей признательности и восхищения. И президент США Дональд Трамп не должен просто так проигнорировать этот праздник, не дав президенту РФ знать о своих чувствах. Их особая связь неоспорима. Хотя Трамп действительно продолжает публично стесняться их отношений, пишет Newsweek.

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«Так что же подарить мужчине, у которого все есть? Конечно же Украину. Но этот подарок был бы слишком громоздким и очевидным. Трампу нужно выбрать что-то маленькое и очень личное. Но блестящий брелок с шифром или удобные носки с бомбами не поразят мужчину, чье глобальное присутствие превышает возможности его хватки. Фальшивые бриллиантовые запонки тоже не сработают. Может кольцо команды Patriots с Суперкубка будет идеальным подарком? Ой, нет, погодите, у Путина уже есть такое», - иронизирует издание.

Недвижимость всегда ценилась. Но пентхауз на крыше Trump Tower в Москве тоже вряд ли очарует Путина. Можно еще пообещать достать ему Луну с неба. Кстати, это может объяснить одержимость Трампа идеей о создании космических войск США. Во всяком случае американскому президенту придется использовать воображение и много часов размышлений в кровати на едине, чтобы придумать достойный подарок на День Валентина. Такой скупой кавалер, как Трамп, может даже остановиться на чем-то, что стоит до 100 долларов. В конце концов, важно же внимание.

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Вместе с тем, издание составило список из 12 идей, что бы Трамп мог подарить Путину, которого он так часто публично восхваляет. Например, можно было бы вручить ему цветы, шоколад и коды от американского ядерного оружия. Или же они могли бы провести «романтические выходные в Хельсинки без переводчиков». Американский президент мог бы одеть что-то особенное, чтобы очаровать российского партнера. Они могли бы сделать одинаковые татуировки с надписью «НАТО отстой». В конце концов, всегда можно подарить футболку с эмблемой Университета Трампа или копию конституции США без поправок. Трамп мог бы поступи по-шпионски и подарить бывшему агенту КГБ книгу «Листья травы», вложив на 46 странице коды от сети АНБ. Фритюрница – тоже классный подарок. А еще Путина точно поразила бы та «фантастическая вещь», на которую Трамп намекнул несколько недель назад – выход США из договора о РСМД.

«Мы готовы вступить в переговоры с Россией по контролю вооружений, которые будут соответствовать критериям и, что важно, после всего, возможно впервые за все время развить необычайные отношения на экономическом, торговом, политическом и военном уровнях. Это будет фантастическая вещь для России и для США, так же как и для мира», - сказал американский президент.

Еще один подарок для Путина – так называемые «шампанские медведи». Может так они нежно и называют друг друга. Защищенная рация тоже подойдет. Так лидеры США и России смогли бы говорить о чем угодно и не бояться, что специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер, который расследует дело о российском вмешательстве в американские выборы, все узнает. Ну, и в крайнем случае, по мнению Newsweek, американский лидер мог бы подарить Путину сына Эрика.