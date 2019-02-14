Newsweek: На День Валентина Трамп мог бы свозить Путина в романтические Хельсинки или отдать свои ядерные коды
По некоторым подсчетам, состояние Владимира Путина достигают 200 миллиардов долларов. Это делает его самым богатым человеком на планете. А значит подарком из магазина автократа России поразить невозможно.
Однако, на День Валентина принято засыпать любимых подарками в знак своей признательности и восхищения. И президент США Дональд Трамп не должен просто так проигнорировать этот праздник, не дав президенту РФ знать о своих чувствах. Их особая связь неоспорима. Хотя Трамп действительно продолжает публично стесняться их отношений, пишет Newsweek.
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«Так что же подарить мужчине, у которого все есть? Конечно же Украину. Но этот подарок был бы слишком громоздким и очевидным. Трампу нужно выбрать что-то маленькое и очень личное. Но блестящий брелок с шифром или удобные носки с бомбами не поразят мужчину, чье глобальное присутствие превышает возможности его хватки. Фальшивые бриллиантовые запонки тоже не сработают. Может кольцо команды Patriots с Суперкубка будет идеальным подарком? Ой, нет, погодите, у Путина уже есть такое», - иронизирует издание.
Недвижимость всегда ценилась. Но пентхауз на крыше Trump Tower в Москве тоже вряд ли очарует Путина. Можно еще пообещать достать ему Луну с неба. Кстати, это может объяснить одержимость Трампа идеей о создании космических войск США. Во всяком случае американскому президенту придется использовать воображение и много часов размышлений в кровати на едине, чтобы придумать достойный подарок на День Валентина. Такой скупой кавалер, как Трамп, может даже остановиться на чем-то, что стоит до 100 долларов. В конце концов, важно же внимание.
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Вместе с тем, издание составило список из 12 идей, что бы Трамп мог подарить Путину, которого он так часто публично восхваляет. Например, можно было бы вручить ему цветы, шоколад и коды от американского ядерного оружия. Или же они могли бы провести «романтические выходные в Хельсинки без переводчиков». Американский президент мог бы одеть что-то особенное, чтобы очаровать российского партнера. Они могли бы сделать одинаковые татуировки с надписью «НАТО отстой». В конце концов, всегда можно подарить футболку с эмблемой Университета Трампа или копию конституции США без поправок. Трамп мог бы поступи по-шпионски и подарить бывшему агенту КГБ книгу «Листья травы», вложив на 46 странице коды от сети АНБ. Фритюрница – тоже классный подарок. А еще Путина точно поразила бы та «фантастическая вещь», на которую Трамп намекнул несколько недель назад – выход США из договора о РСМД.
«Мы готовы вступить в переговоры с Россией по контролю вооружений, которые будут соответствовать критериям и, что важно, после всего, возможно впервые за все время развить необычайные отношения на экономическом, торговом, политическом и военном уровнях. Это будет фантастическая вещь для России и для США, так же как и для мира», - сказал американский президент.
Еще один подарок для Путина – так называемые «шампанские медведи». Может так они нежно и называют друг друга. Защищенная рация тоже подойдет. Так лидеры США и России смогли бы говорить о чем угодно и не бояться, что специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер, который расследует дело о российском вмешательстве в американские выборы, все узнает. Ну, и в крайнем случае, по мнению Newsweek, американский лидер мог бы подарить Путину сына Эрика.