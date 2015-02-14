Роскомнадзор убрал "рекомендацию" СМИ писать о "Правом Секторе" в негативном ключе

При этом в ведомстве настаивают на том, что при упоминании таких объединений СМИ обязаны сообщать о запрете их деятельности на территории страны, пишет Эхо Москвы.

Разъяснения на сайте Роскомнадзора были отредактированы этим утром – теперь в ведомстве напоминают о решении Верховного суда, который запретил деятельность на территории России таких организаций, как «Правый сектор», УНА-УНСО, «Украинская повстанческая армия», «Тризуб Степана Бандеры» и «Братство».

Читайте такжеРоссийским СМИ официально приказали упоминать "Правый Сектор" только в негативном ключеВ Роскомнадзоре в этой связи напоминают о положении закона о СМИ, согласно которому нельзя распространять информацию о таких организациях без указания на то, что их деятельность в России запрещена. Ранее в этих же рекомендациях говорилось, что упоминать признанные экстремистскими объединения, цитата, «допустимо в негативном ключе». В предложении не было слова «только», что давало возможность для различных трактовок. Дополнительно предлагались определения для описания таких движений: «радикальные», «экстремистские», «националистические». Теперь этого пассажа в рекомендациях Роскомнадзора нет.

В случае нарушения рекомендаций Роскомнадзор грозится выносить предупреждения, которые могут стать основанием для приостановки работы того или иного СМИ.