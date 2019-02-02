В Сирии обрушился жилой дом, погибло более 10 человек (фото)

Дом был поврежден в результате боевых действий.

В сирийском Алеппо произошло обрушение жилого дома в квартале Салах-эд-Дин, что привело к гибели 11 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

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Глава полицейского управления провинции генерал Айсам Аш-Шелли заявил, что рухнувший пятиэтажный дом является незаконной постройкой. Также он рассказал, что этот дом имел повреждения от боевых действий.

"Пожарные расчеты, отряды гражданской обороны и медицинской помощи прибыли на место трагедии сразу после случившегося и приступили к разбору завалов", - рассказал Аш-Шелли.

В данное время спасательная операция была завершена.

En konsekvens av kriget i #Syrien är detta: En byggnad i #Aleppo, Saladdindistriktet, kollapsade idag till följd av konstruktionsskador av bombningar. 11 döda varav 4 barn. Oskyldiga fortsätter att betala ett högt pris. pic.twitter.com/zu5OvDbJKz — Christer Sfeirكريستر (@ChristerSfeir) February 2, 2019

Ранее сообщалось, что в Сирии столкнулись пророссийские и проиранские группировки. Между 5-й бригадой "Сил Тигра", поддержку которым оказывает Россия, и проиранской 4-й дивизией под командованием младшего брата Башара Асада - Махера Асада произошли вооруженные столкновения.

Напомним, в Сирии произошел взрыв возле посольства России. По данным агентства, в Дамаске взорвался заминированный автомобиль, на данный момент информации о пострадавших или погибших пока не поступало.