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В Сирии обрушился жилой дом, погибло более 10 человек (фото)

15:34, 02 февраля 2019
Мир
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фото Wikimedia Commons

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

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Глава полицейского управления провинции генерал Айсам Аш-Шелли заявил, что рухнувший пятиэтажный дом является незаконной постройкой. Также он рассказал, что этот дом имел повреждения от боевых действий.

"Пожарные расчеты, отряды гражданской обороны и медицинской помощи прибыли на место трагедии сразу после случившегося и приступили к разбору завалов", - рассказал Аш-Шелли.

В данное время спасательная операция была завершена.

Ранее сообщалось, что в Сирии столкнулись пророссийские и проиранские группировки. Между 5-й бригадой "Сил Тигра", поддержку которым оказывает Россия, и проиранской 4-й дивизией под командованием младшего брата Башара Асада - Махера Асада произошли вооруженные столкновения.

Напомним, в Сирии произошел взрыв возле посольства России. По данным агентства, в Дамаске взорвался заминированный автомобиль, на данный момент информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

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Теги: #Сирия#режим Башара Асада