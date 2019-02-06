Опубликованы первые официальные кадры из финала "Игры престолов"

Первые кадры нового сезона пока не слишком много рассказывают о сюжете.

Телеканал НВО опубликовал первые официальные кадры из финального, восьмого сезона сериала «Игра престолов», выход которого ожидается 14 апреля.

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На предоставленных снимках можно увидеть ключевых персонажей – Джона Сноу, Дейенерис Таргариен, Серсею, Джейме и Тириона Ланнистер, Сансу и Арью Старк, Бранна Старка, а также Сэма Тарли, Бриенну Тарт, сира Давоса Сиворта и других.

Напомним, о премьере первой серии последнего сезона проекта о битве Семи Королевств стало известно еще в январе.

Как сообщал УНИАН, телеканал HBO объявил имя режиссера пилотного эпизода приквела популярного сериала "Игра престолов", а также актерский состав проекта.

«События происходят за тысячи лет до событий Игры престолов, сериал рассказывает о падении мира из Золотого века героев в мрачные времена. От ужасающих тайн истории Вестероса до истинного происхождения Белых Ходоков, загадок Востока и легенд Старков - одно можно сказать наверняка: это не та история, которая нам точно известна», - описывают союжет приквела в HBO.