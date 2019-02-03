США заявили о готовности участвовать в переговорах с РФ по контролю над вооружениями

2 февраля США предоставили России и другим участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официальное уведомление о выходе из договора через шесть месяцев, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США готовы к дальнейшим переговорам с РФ по контролю над вооружениями. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента США 2 февраля.

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Госсекретарь сообщил, что 2 февраля США предоставили России и другим участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официальное уведомление о выходе из него через шесть месяцев в соответствии со статьей XV этого документа.

"Россия не предприняла необходимых шагов для возвращения к соблюдению [договора] за последние 60 дней. Она по-прежнему существенно нарушает свои обязательства не производить, не владеть и не испытывать в полете наземную ракетную систему средней дальности, с дальностью от 500 до 5500 км. США приложили огромные усилия, чтобы сохранить договор о РСМД, и за почти шесть лет почти 30 раз взаимодействовали с российскими должностными лицами для обсуждения нарушений, совершаемых Россией, в том числе на самых высоких уровнях власти... В соответствии с международным правом США приостановили свои обязательства по договору о РСМД, действующему сегодня, в ответ на существенные нарушения со стороны России", – заявил Помпео.

Он заявил, что договор о РСМД больше не действует из-за нарушений Россией его положений.

США объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году ДРСМД после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729.

Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, их испытание и развертывание. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

4 декабря 2018 года Помпео призвал Россию в течение 60 дней вернуться к исполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Кремле заявляли, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к нарушению стратегического баланса в мире.