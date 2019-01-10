The Times: Российские наемники из "Вагнера" начали защищать режим в Судане

Деятельность российских боевиков, подконтрольных правительству, указывает на то, как Москва укрепляет свою хватку на Африке.

В столице Судана были замечены русскоязычные наемники. И это вызвало беспокойство, что Кремль, вероятно, начал активную работу по поддержке авторитарного режима президента Омара аль-Башира.

Об этом пишет The Times, добавляя, что фото российских наемников в Хартуме появились на фоне вспышки антиправительственных протестов в суданской столице. Местный автократ столкнулся с самой большой угрозой для своей военной диктатуры за все 30 лет после того, как он захватил власть.

Читайте такжеНаемники и политконсультанты "повара Путина" работают в 10 странах Африки - Bloomberg

Источники The Times в суданской оппозиции сообщили, что наемники из российской группы "Вагнер" сейчас активно действуют в Судане. Они проводят стратегические и практические обучения для местной разведки и спецслужб.

"В Центрально-Африканской Республике по соседству с Суданом размещены сотни бойцов группы "Вагнер". И в прошлом году они помогали тренировать военных. В июне трое российских журналистов пытались расследовать деятельность российских наемников в Африке, но их убили", - говорится в статье.

Издание напоминает, что США внесли группу "Вагнер" в список санкций за то, что ее боевики участвовали в российской войне против Украины. Также в американском Минфине считают, что 2,5 тысячи "вагнеровцев" воюют в Сирии на стороне режима Башара Асада.

В Судане одетых в камуфляжную форму белых русскоязычных мужчин сфотографировали, когда их транспортировали в грузовиках. Таких же бойцов заметили во время протестов в Хартуме. Президент Судана Омар аль-Башир дважды ездил в Россию. Там он согласился помочь Владимиру Путину реализовать его амбиции по распространению российского влияния в Африке.

Читайте такжеВойско взбунтовалось: наемники российских ЧВК обратились в международный суд

Сам Аль-Башир приговорен Международным уголовным судом ООН за военные преступления. Поэтому ему нужны влиятельные союзники, такие как Путин. В прошлом месяце суданский автократ также встретился с лидером Сирии Башаром Асадом. Обозреватели назвали это "саммитом геноцида", который был шагом в сторону России. Последняя, похоже, оказывает военную помощь от Хартума до Дамаска.

Существуют также подозрения, что суданский автократ, как и его сирийский "коллега", готов залить собственную страну кровью, но не поступиться властью, чтобы не предстать перед международным правосудием.