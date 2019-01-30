ФБР не нашло у стрелка четкого мотива в убийстве 58 человек на фестивале в Лас-Вегасе

Не было обнаружено никаких доказательств того, что какие-либо идеологические или политические убеждения мотивировали стрелка.

Федеральное бюро расследований (ФБР) не нашло четкого мотива в убийстве 58 человек стрелком Стивеном Пэддоком, который открыл стрельбу на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные отчета ФБР, передает РБК.

Отмечается, что 64-летний стрелок Стивен Пэддок ничем не отличался от других стрелков, страдающих психическими расстройствами и желающих покончить с собой.

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В докладе также не было обнаружено никаких доказательств того, что какие-либо идеологические или политические убеждения мотивировали Пэддока.

«За нападением Пэддока не было ни одного или четкого мотивирующего фактора», — заявил представитель ФБР.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 октября 2017 года Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 58 человек и 527 пострадали.