Мэй попросит ЕС возобновить переговоры по соглашению о Brexit

Сегодня Мэй проведет неформальные переговоры с лидерами ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй попросит Европейский Союз возобновить переговоры по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в парламенте.

Об этом она заявила своим министрам, сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Читайте такжеВ ЕС считают, что существует большой риск Brexit без соглашения

"Премьер-министр сказала, что для того, чтобы получить поддержку Палаты общин, потребуются правовые изменения по "запасному механизму", что будет означать возобновление переговоров", - сказал пресс-секретарь премьера.

Он также сообщил, что сегодня Мэй проведет неформальные переговоры с лидерами ЕС, однако неизвестно, состоятся ли они до голосования в парламенте Великобритании или после.

Парламент Великобритании во вторник вечером проведет голосование по ряду поправок к соглашению о Brexit, одна из которых касается наиболее спорного вопроса – границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

Депутат-консерватор Грэхем Брейди внес поправку, которая предлагает изъятия "запасного механизма" из сделки и замену его "альтернативными механизмами". Ожидается, что эта поправка будет принята депутатами.