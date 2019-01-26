В парламенте Британии не исключают отсрочки Brexit на несколько недель

Парламент Великобритании во вторник, 29 января, проголосует за серию поправок к соглашению.

Дата выхода Великобритании из ЕС может быть отсрочена на несколько недель, чтобы дать время британским депутатам на утверждение соглашения с Брюсселем.

Об этом заявила лидер Палаты общин Андреа Лидсом, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Британия должна покинуть блок 29 марта, но после того, как депутаты отклонили соглашение премьер-министра Терезы Мэй, остается неясным, как страна выйдет из ЕС.

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Парламент Великобритании во вторник проголосует за серию поправок к соглашению.

"Мы можем принять законодательство, и я думаю, что мы, несмотря ни на что, есть очень прочные отношения с нашими друзьями и соседями из ЕС, и я абсолютно уверена, что если нам понадобится несколько дополнительных недель или что-то такое, это будет выполнимой", - сказал Лидсом.

"Мы можем принять законодательство, и я думаю, что у нас, несмотря ни на что, очень крепкие отношения с нашими друзьями и соседями из ЕС, и я абсолютно уверена, что если нам понадобится несколько дополнительных недель или что-то такое, это будет осуществимым", - сказал Лидсом.

Напомним, британский парламент отклонил рекордным количеством голосов соглашение о Brexit, о котором Тереза Мэй договорилась в Брюсселе.

21 января премьер представила новый план дальнейших действий, но он практически не отличается от ее предыдущих предложений, за исключением нескольких изменений.